انطلاق حملة تخفيض الأحمال في بلدية أبو سليم بطرابلس

طرابلس 01 يونيو 2022 (وال) _ انطلقت في بلدية أبو سليم بطرابلس، حملة تخفيض الأحمال والمتمثلة في الاستهلاك المفرط لكافة الشرائح (منزلي-صناعي-تجاري ) وتحصيل الإيراد العام، بتنفيذ الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية والشركة العامة للكهرباء.

هذا وتهدف الحملة التي يتابعها عميد البلدية بالتعاون مع جهاز دعم الاستقرار وجهاز الحرس البلدي أبوسليم، للتقليل من الاستهلاك المفرط، وصولاً للقضاء على برنامج طرح الأحمال. (وال _ طرابلس) ه ع

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