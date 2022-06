بحث وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون مع وزير التعدين وتطوير الحديد والصلب النيجيري أرش أولاميليكان إمكانية إنشاء مشاريع مشتركة بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع للوزيرين على هامش قمة نيجيريا إفريقيا للموارد الطبيعية واستثمار الطاقة المنعقدة بالعاصمة النيجيرية أبوجا.

وبحسب وزارة النفط والغاز فقد قام وزير التعدين وتطوير الحديد والصلب النيجيري بتقديم شرح مفصل عن الصناعات والمعادن التي تشتهر بها جمهورية نيجيريا.

من جانبه أوضح وزير النفط والغاز أن دولة ليبيا لديها العديد من المعادن مثل الحديد والإسمنت والزجاج، داعيا إلى الاستفادة المتبادلة في الموارد المتاحة للبلدين.

كما بحث عون مع وزير الدولة بالثروة النفطية بجمهورية نيجيريا تيمبري سيلفا بعض المخططات المستقبلية لشبكات نقل النفط والغاز بالقارة الأفريقية.

وأكد الطرفان ضرورة الاستثمار في الموارد المتاحة التي تزخر بها ليبيا والقارة الأفريقية معا، واستغلالها الاستغلال الأمثل الذي يعود بالمنفعة العامة لشعوب القارة وتوفير الاحتياجات الرئيسية مثل الطاقة الكهربائية.

وأبدى وزير الدولة بالثروة النفطية النيجيري استعداده في التعاون المتبادل في المجالات النفطية، وكذلك رغبته في زيارة ليبيا، داعيا إلى توحد كل الجهود من أجل هذا المضمون وأن يكون التحول الطاقوي تحت بنود وشروط تتفق مع جغرافية المنطقة وخصوصيتها.

المصدر: وزارة النفط والغاز

The post عون يبحث في نيجيريا إنشاء مشاريع ومخططات لشبكات نقل النفط والغاز بالقارة الأفريقية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار