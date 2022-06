الدبيبة: “من يقفل النفط والماء فهو يقفل شريان الحياة على الشعب”

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى ضرورة إعادة هيكلة إدراة الشركة العامة للكهرباء، وذلك إثر اجتماع مجلس الوزراء السادس اليوم الأربعاء.

وقال الدبيبة إنه من المقرر تنفيذ 8 محطات كهرباء، تم إنجاز إثنين أو ثلاثة منها إلى الآن في انتظار إتمام البقية.

وفي سياق آخر، طالب رئيس الوزراء بالرجوع عن عمليات قفل حقوق النفط، مؤكدا أن هذه الأفعال هي “تدمير للاقتصاد الليبي وليس لحكومتنا أو حكومتهم” على حد تعبيره.

وأضاف الدبيبة أن ” من يقفل النفط والماء فهو يقفل شريان الحياة على الشعب، متمنيا عدم سماع أخبار عن قفل أي ميناء أو حقل.

كما عبر الدبيبة خلال الاجتماع عن سعيه إلى حصول الليبيين على صيف هادئ دون حروب أو قتل أو انقسام أو تشويش.

