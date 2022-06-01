الحكم المحلي تشارك في الملتقى والمعرض الدولي للتكنوجيا والتقنية البيئية ومعالجة وتدوير النفايات

قام وفد من وزراة الحكم المحلي برئاسة وكيل الحكم المحلي لشؤون البلديات ” مصطفى أحمدسالم” ، بمرافقة الفريق الفني للإدارة العامة للإصحاح البيئي، بالمشاركة في الملتقى والمعرض الدولي (IFAT- MUNICH) للتكنوجيا والتقنية البيئية ومعالجة وتدوير النفايات.

حيث تأتي هذه المشاركة ضمن خطط الوزارة للإطلاع على التجارب الدولية الناجحة وتمكين البلديات من تطوير البنية الأساسية للإصحاح البيئي ونقل التجارب العالمية العملية والمهنية وفق توجيهات وتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية ودعمه لملف الإصحاح البيئي في ليبيا وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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