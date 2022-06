“شكشك” يشارك في الملتقى الفني الذي يجمع في لاهاي بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات الهولندية

شارك رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ووكيل الديوان “علاء الدين المسلاتي” في أشغال الملتقى الفني على مستوى الإدارة العليا الذي يجمع بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات الهولندية والذي انطلق صباح اليوم الاربعاء بمدينة لاهاي الهولندية.

وأكد “شكشك” في كلمته خلال المنتدى على الحرص الشديد لمواصلة تطوير عمل ديوان المحاسبة الليبي، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى يعتبر جزءًا من الأهداف الاستراتيجية لإحداث النقلة النوعية في عمل الديوان عبر الاطلاع على التجارب الفعلية وتبادل الخبرات مع الأجهزة الرقابية في الدول الأخرى.

ويشمل اليوم الأول من الملتقى الذي يتواصل على مدى ثلاثة أيام لقاءًا مع وزير المالية الهولندي للاطلاع على واقع العلاقة الفنية بين محكمة الحسابات الهولندية ووزارة المالية، كما ستنطلق أعمال الفريق الفني من الجانبين لمناقشة موضوعيْ التخطيط الاستراتيجي ورقابة الأداء، وسيتم في ختام الملتقى توقيع اتفاقية شراكة بين الجانبيْن تمتد لخمس سنوات.

