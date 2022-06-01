خاص: بالوثائق.. قرار آخر يصدره مدير عام ليبيانا المكلف “هنيد الكموشي” ويشوبه الفساد .. تابع التفاصيل

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار مدير عام شركة ليبيانا بشأن تشكيل لجنة تنظيم الإيرادات المالية اليومية على رأسها “ناظم كشلاف” ، وبعضوية “حازم العوفي” ، و”عادل الغرياني” ، وعبد المولى الضبيع” ، و”علي نشنوش” ، و”حاتم الدرعوة” ، و”جابر الفقيه” ، و”صالح الفزاني” ، و”خالد أبورقيقة” ، و”وليد نصر” والتي تم إيقافها من قبل مجلس إدارة الشركة الذي تم

حيث تتولى اللجنة التنسيق بين كبار التجار والإدارة التجارية من حيث توفير بطاقات التعبئة في المكان والزمان المحددين لتسهيل عمليات البيع واستلام الباقات المطلوبة ، وتنظيم العمل اليومي الخاص بإستلام قيمة باقات بطاقات التعبئة من التجار حسب النسب المئوية المحددة من الإدارة العليا فيما يخص الدفع النقدي مقابل الدفع بموجب الصكوك المصرفية ، على أن يكون الاستلام وايداع المبالغ بموجب إيصالات لإتباث الاستلام ، كما يتم توريد وايداع كافة الايرادات والمتحصلات النقدية إلى الحسابات الخاصة بالشركة بالمصارف حسب حاجة الشركة والتعاملات اليومية معها.

كذلك التأكد من القيم المالية حسب النسب المحددة قبل ايداعها بالحسابات المصرفية الخاصة بالشركة بالتنسيق مع المصارف ، وتوزيع الايرادات المالية المحصلة من بيع باقات بطاقات التعبئة على المصارف سواء كانت سيولة نقدية أو إيداع مصرفي ، والاحتفاظ بالنقدية بخزائن الشركة حسب حاجتها بموافقة المدير العام التي يحددها وإيداع ما يزيد عن ذلك بالحسابات المصرفية للشركة وأي مهام أخرى تسند إليها .

وقالت مصادر خاصة لصدى أن القرار قد تم إيقافه من قبل مجلس الإدارة الذي تمت إقالته من قبل “بن عياد” ، وتم تعديله كذلك.

كما أفادتنا مصادر رقابية وقانونية أن القرار يشوبه الفساد ، حيث أن الإدارة التجارية معنية بتسجيل وتسليم الكروت والمالية التحصيل والتسجيل كيف يتم وضعهم في لجنة واحدة..

يتبع

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