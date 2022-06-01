اقتصاد

نائب بالمجلس الرئاسي يبحث مع القائم بأعمال اليابان تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي “عبدالله اللافي” اليوم الأربعاء 1 مايو ، بديوان المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس ، القائم بأعمال اليابان لدى ليبيا “ماساكي اماديرا” .

حيث أكد “اماديرا” العمل على تطوير العلاقات الليبية اليابانية ، بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين في عديد المجالات ، مبدياً رغبة الشركات اليابانية في إستئناف عملها في ليبيا .

كما قدم “اماديرا” دعوة لنائب المجلس الرئاسي لمشاركة ليبيا في الملتقى الاقتصادي الياباني الأفريقي المزمع عقده خلال شهر أغسطس القادم ، والذي يهدف لتطوير الاقتصاد في أفريقيا ،بحضور قادة ورؤساء حكومات الدول الأفريقية ، مؤكداً أن دعوة ليبيا جاءت بالنظر لدورها المحوري في قارة أفريقيا .

وتم خلال هذا لقاء بحث ملفات التعاون بين البلدين ، لاسيما الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي ،وتفعيل الاتفاقات الثنائية بين البلدين.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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