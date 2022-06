“عون” يطالب مؤسسة النفط بالكشف عن كيفية صرف الميزانيات التي صرفت لها وعلى أية بنود تم صرفها

قالت وزارة النفط والغاز اليوم الأربعاء في بيانا لها إن تعليق كل المشاكل والتحديات من قبل المؤسسة الوطنية للنفط على الميزانية ليس له مبرر لأن حجم الإنفاق فى السنوات الماضية كان ضخم.

وأضافت “وزارة النفط” إن المشاكل الفنية التي تعرض لها القطاع منذ 2011م تعوزها الدقة والإنصاف، وبمراجعة بسيطة لميزانيات القطاع وخاصة الميزانية المطلوبة لسنة 2022م حيث تبين أن التزامات السنوات السابقة كانت مبالغ كبير جدا تصل لأربعة مليارات دينار أي بمعني أن هذا المبلغ قد تم صرفه ولم توضح إدارة المؤسسة أين تم صرف هذا المبلغ.

كما أوضحت أنها قد طالبت مرارا وتكرارا بأن تقدم المؤسسة رؤية واضحة لعمليات الكشف والصيانة على المعدات السطحية وكذلك إدارة المكامن، ولكن وللأسف لم تستلم الوزارة أي رد أو مقترح بالخصوص، مشيرة إلى أن على القائمين على الشركة والمؤسسة التوضيح بالأرقام للشعب الليبي الميزانيات التي صرفت وعلى أية بنود تم صرفها.

