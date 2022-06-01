خاص.. مدير عام شركة المدار الجديد يتحدث عن تفاصيل المشاركة في اليوم الوطني الأول لتقنية المعلومات

صرّح مدير عام شركة المدار الجديد “محمد الهادي حسن” عن فعاليات اليوم الوطني لتقنية المعلومات بقولهِ: نحن اليوم في احتفالنا الأول بذكرى اليوم الوطني لتقنية المعلومات الذي قامت بإقراره حكومة الوحدة الوطنية”.

وأضاف: “شركة المدار الجديد وضمن رؤيتها لتحقيق التحوّل الرقمي ودفع الاقتصاد الوطني نحو هذا الأمر نعتبره يوماً مُهِماً، وهو مجهود يُشكر من كل المشاركين حكومةً وشركات الاتصالات الراعية لهذا الحدث وكذلك المنظمة الليبية لتقنية المعلومات”.

كما قال: “هذه فرصة ممتازة جداً لتلاقي الأفكار حتى نصنع المستقبل، بلدنا محتاجة للتطور، وقطاع الاتصالات والتقنية هو العصب لتطوير الاقتصاد في البلاد”.

وأضاف: “الآن الثورة الصناعية الرابعة وهي ثورة المعلومات والمعرفة المبنيّة على تقنية المعلومات، انتهت الفجوة بين الاتصالات وتقنية المعلومة وأصبحت قطاع واحد”

متابعاً بقوله:”من ضمن أهدافنا دوماً تقديم الخدمات للمواطن والتحوّل من مقدّم خدمات اتصالات تقليدية إلى مقدّم خدمات رقميّة ترضي رغبة الزبون وتحقق له الرفاهية”

خاتماً حديثه بالقول:”نحن شركة عامة مملوكة للدولة هدفنا الأساسي هو تقديم الخدمات وليس الرِبح، وجود الرِبح ضروري حتى نستطيع أن نُحدِث التغيير والبقاء في عالم التحوّل الرقمي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية