اقتصاد

120 مليون دينار تصل سبها خلال 48 ساعة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس نقابة التأمينات والمصارف في المنطقة الجنوبية يونس المدني في تصريح لـــ218 الأربعاء، إن مطار سبها استقبل الدفعة الثانية من السيولة النقدية التي أرسلها مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، قدرها 60 مليون دينار.

وأضاف المدني أن ما وصل للمنطقة الجنوبية خلال يومين بلغ 120 مليون دينار، مشيراً إلى أن شريحة كبيرة لا تودع أموالها في القطاع المصرفي، بينهم التجار ورؤوس الأموال، مطالباً إياهم بالمساهمة في توفير السيولة للمنطقة الجنوبية وإيداع أموالهم في المصارف، دعماً للحركة الاقتصادية وتدوير الأموال لضمان سلامة الاقتصاد.

ويعاني المواطنون من شح السيولة النقدية في المصارف التجارية وتدني سقف السحب، رغم إطلاق المصرف المركزي برنامجاً لدعم السيولة النقدية والتي لم تنجح في حل الأزمة المتفاقمة من سنوات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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