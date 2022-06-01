صعود الدولار… اخر اسعار العملات مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعـاء 1 يونيو

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في تعاملات اليوم الاربعاء 1 يونيو مع استمرار صعود الدولار في السوق السوداء.

وتداول التجار الدولار في سوق المشير في طرابلس عند الاغلاق مساءاً بـ 5.05.50دينار، مسجلاً ارتفاعاً جديداً. وتداول التجار الدولار الامريكي على صعيد الحوالات الخارجية عند 5.07.50 دينار.

وسجل سعر صرف الجنية الاسترليني استقراره مقابل الدينار حيث بلغت قيمته 6.28 دينار للبيع و6.26 للشراء، كما استقر سعر صرف اليورو والذي بلغت قيمته 5.335 دنانير بالعاصمة طرابلس و5.340 دينار في مدينة بنغازي.

أما على صعيد العملات العربية، فقد استقرت قيمة الدينار التونسي أمام نظيره الليبي وتم تداوله في المنطقة الحدودية رأس جدير بـ 1,65 دينارًا.