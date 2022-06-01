أبرز ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء اليوم

اعتمد مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء 1 يونيو ، في اجتماعه السادس لهذا العام الاتفاقية مع “غينيا بيساو” والمتعلقة بالديون المستحقة عليها ، اعتماد محضر اللجنتين الرئيسية والفرعية وكشوفات تعويض ملاك العقارات في تنفيذ خط أوباري الفجيج 220 كيلو فولت .

و وافق المجلس على انشاء مركز الإتصال الحكومي التابع لمجلس الوزراء ،وتخصص بدل إيجار لعام كامل لنازحي تاورغاء في مخيمات الدعوة الإسلامية والفلاح بالعاصمة طرابلس .

حيث تم خلال هذا الاجتماع تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء “حسن القطراني” بمتابعة التعاقدات المقدمة من صندوق اعمار بنغازي ودرنة ، والموافقة على التعاقدات المطلوبة من صندوق اعمار سرت ، ومراجعة المقدمة من الصندوق .

كما تمت الموافقة على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن انشاء ديوان الحبوب الليبي .

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