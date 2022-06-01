الحويج يؤكد أهمية تشكيل فريق لدراسة نشاط مربي الدواجن

أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج، على أهمية تشكيل فريق يتولى دراسة نشاط مربي الدواجن بكافة المناطق، للوقوف على الاحتياجات اللازمة من أجل تطوير القدرات الإنتاجية ورفع جودة المنتجات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الحويج وضم مدير إدارة التجارة الداخلية بالوزارة، ورئيس اتحاد الفلاحين وجمعية مربي الدواجن، حيث خصص لبحث المشاكل والصعوبات التي تواجه نشاط مربي الدواجن وسبل معالجتها.

وأشار الحويج إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص ودعم المربين من خلال تقديم التسهيلات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على رفع معدلات الإنتاج وفق المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية.

واستعرض الحاضرون من جانبهم العراقيل التي تواجه أصحاب الشركات ومعامل تربية الدواجن، والمتعلقة بارتفاع أسعار الأعلاف وانقطاع الكهرباء، وأخرى تتعلق بعمليات التوزيع والبيع بالسوق المحلي، حيث طالب مربو الدواجن الحويج بدعم النشاط وتقديم التسهيلات اللازمة بهدف رفع الإنتاج وإيجاد فرص تصدير.

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