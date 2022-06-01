خاص.. “الشويش”: خلال الأيام القليلة القادمة سيشرع مصرف الجمهورية في تدفق عدة خدمات

قال مدير إدارة التسويق وتطوير المنتجات بمصرف الجمهورية “فوزي الشويش” لصحيفة صدى الاقتصادية خلال مشاركته بفعاليات اليوم الوطني لتقنية المعلومات: مصرف الجمهورية كان أحد داعمي هذا البرنامج لما له من تأثير إيجابي في ترقية الخدمات التقليدية إلى تكنولوجيا حديثة يتطلع لها كافة المؤسسات العامه والخاصة ومصرف الجمهورية يسعى لتقديم هذه الخدمات وتحويل البنك من تقليدي إلى تقني وهذا ما نسعى له في سلة خدمات ستُقدم على التوالي من قبل الإدارات المختصة من المصرف كإدارة التسويق وخدمات البطاقات الإلكترونية ومشروع الخدمات الإلكترونية .

قال “الشويش” كذلك: خلال الأيام القليلة القادمة سيشرع المصرف في تدفق هذه الخدمات تباعاً بداية من “Qr ” عن طريق خدمة ابلكيشن مصرفي بلس الذي سوف يمنح فرصة جديدة دون الرجوع إلى البطاقة المصرفية عن طريق الهواتف الذكية والعادي بخدمة الرسائل، وتليها شحن المحافظ الرقمية سواء كانت تداول أو ميزة أو المدار كذلك سوف نقوم بإجراءات تحويل الأموال، وكشوف حسابات عن طريق الإيميل وباقة خاصة للأعمال وسيتم تقديمها في النصف الأخير لهذه السنة .

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