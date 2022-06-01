“الدبيبة” يؤكد بأن العطاء العام هو الخيار السليم والمهني في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة” اليوم الأربعاء 1 يونيو ، اجتماعاً مع مدير مستشفى المرج التعليمي ، ومدير مستشفى الوحدة درنة ، ومدير مركز الجراحات بنغازي ، ومدير مركز طبرق الطبي ، ومدير مركز بنغازي الطبي بحضور وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية ، ورئيس جهاز الإمداد الطبي وعدد من مديري الإدارات الفنية بوزارة الصحة .
وتم تخصيص هذا الاجتماع لمتابعة أوضاع المستشفيات ومدى توفر الأدوية ، والخدمات الصحية للمواطنين ، والوقوف على الصعوبات والمشاكل التي تواجهها .
كما استمع رئيس الحكومة لملخص حول نشاط الوزارة خلال الربع الاول من العام الجاري ، وإجراءاتها بشأن دعم هذه المستشفيات من خلال عرض وكيل وزارة الصحة.
وأوضح رئيس جهاز الإمداد الطبي أن الإجراءات التي يقوم بها الجهاز لتوفير الأدوية التخصصية والعامة ، تأتي وفق الاحتياجات المحالة من إدارة الصيدلة
وأكد رئيس الحكومة أن العطاء العام هو الخيار السليم والمهني في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بجودة عالية وكميات مناسبة .
وفي الختام شدد رئيس الحكومة على ضرورة توزيع بند التحسين والتطوير من قبل وزارة الصحة وفق معايير علمية ، وأن ماحدث من وزارة الصحة سابقاً امر لا يمكن الاستمرار به مع إصداره لتعليمات تفيد بمعالجة المشاكل المتكررة ووضع خطة عملية.
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