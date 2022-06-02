خاص..”العنونة البريدية” مشروعٌ متوقف لسنوات فهل يعود ليرى النور مُجدداً؟.. مسؤول بشركة بريد ليبيا يُجيب

صرّح نائب المدير العام لشركة بريد ليبيا “سعيد بن سالم” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً:”العنونة البريدية هو مشروع رقمي بدأ في عام 2008 وفي سنة 2010 معظم المباني على مستوى ليبيا كانت قد توثّقت جُغرافياً؛ ولكنَّ التوقف الذي حصل في 2011 أحدث فجوة كبيرة بين ماحصل في العمل الميداني والبيانات التي تم تجميعها ومابين المباني الجديدة التي تم بنائها خلال العشر سنوات الأخيرة”.

وأضاف:”عادت شركة بريد ليبيا لتفعيل النظام بدءاً من التأكيد على البيانات السابقة لاستكمال المشروع لنبدأ في مرحلة تركيب اللوحات، وهي مرحلة مهمة لتطوير المعرفة بالرمز البريدي”.

وتابع “لقد قررنا البداية في التركيب بمشاركة البلديات الموجودة في نطاقها عبر فريق عمل مشترك، وتقوم أيضاً بتأكيد العناوين بحيث تكون هناك بلديات داخل طرابلس الكبرى تبدأ فيها الخدمات تجريبياً عن طريق الأنظمة الموجودة في الشركة”.

“نستمر على هذا النحو حتى نستطيع تطبيق العنوان في مساحة مُعيّنة للاستفادة منه، لننطلق بعدها في البلاد بكاملها بمشاركة البلديات التي لازلنا نجري اتفاقيات فردية مع البعض منها”.

“يتم بعدها رسم الخرائط والخروج للعمل الميداني لتأكيد البيانات السابقة واستكمال الناقص منها، وحالياً لدينا اتفاق مع بلدية أبوسليم وقبلها طرابلس المركز التي انطلق فيها العمل فعلياً، ثم نتنقل إلى مناطق أخرى حسب الجاهزية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية