الدبيبة يصدر تعليماته بمراجعة العطاء العام.. ويقول: ما يحدث في ملف العلاج لا يمكن السكوت عنه

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ، مساء اليوم الاربعاء مع نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة المكلف رمضان بوجناح ، بحضور مدير مركز طرابلس الجامعي ، ورئيس جهاز الإمداد الطبي ، ومدير إدارة الشؤون العلاجية والصيدلة .

تناول الاجتماع الخطوات المتخذة من وزارة الصحة بشأن تنظيم ملف العلاج بالداخل والخارج ، ومدى جاهزية الوزارة في تنفيذ العطاء العام والذي لم ينفذ منذ العام 2009م .

وأكد الدبيبة أن مايحدث في ملف العلاج وضع لا يمكن السكوت عليه ، فإن لم يتم تشكيل لجان طبية فرعية ومركزية وتحديد الحالات المرضية وفق معايير طبية محددة فإن كل العمل غير قانوني.

وبخصوص العطاء العام لوزارة الصحة ، أصدر رئيس الحكومة تعليماته بالمتابعة مع ديوان المحاسبة ، من أجل اتمام الإجراءات ومراجعة العطاء والبدء .

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