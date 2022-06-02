الحويج يلتقي عدداً من مربّي الدواجن لبحث المشاكل والعوائق التي يواجهونها

أجرى وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” اجتماعاً ضمّ مدير إدارة التجارة الداخلية بالوزارة ورئيس اتحاد الفلاحين وجمعية مربي الدواجن، وذلك لبحث المشاكل والصعوبات التي تواجه نشاط مربي الدواجن وسبل معالجتها.

وطرح الحضور عدداً من العراقيل التي تواجه أصحاب الشركات ومعامل تربية الدواجن والمتعلقة بارتفاع أسعار الأعلاف وانقطاع الكهرباء وأخرى تتعلق بعمليات التوزيع والبيع بالسوق المحلي ، حيث طالب مربي الدواجن وزير الاقتصاد والتجارة بدعم النشاط وتقديم التسهيلات اللازمة بهدف رفع الإنتاج وإيجاد فرص تصدير.

وأكّد “الحويج” على تشكيل فريق يتولى دراسة نشاط مربي الدواجن بكافة المناطق والوقوف على الاحتياجات اللازمة لتطوير القدرات الإنتاجية ورفع جودة المنتجات، مؤكداً تشجيع الوزارة للقطاع الخاص ودعم مربي الدواجن من خلال تقديم التسهيلات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على رفع معدلات الإنتاج وفق المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية.

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