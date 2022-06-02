خاص.. رئيس الهيئة العامة للمعلومات: مسودّة قانون جديد للاتصالات للتوافق مع متغيرات التقنية ومتطلبات السوق

صرّح رئيس الهيئة العامة للمعلومات “عبد الباسط الباعور” لصحيفة صدى الاقتصادية خلال احتفالية اليوم الوطني لتقنية المعلومات بقوله:”يمثل هذا اليوم في ليبيا نقلة حيث أصبحت تقنية المعلومات والاتصالات عنصر من العناصر الأساسية في الحياة اليومية، سواءً كانت داخل الدولة الليبية أو في خارجها”.

وتابع: “العالم تغير ونحن أن نتكيف مع ماهو موجود حالياً، نحن كهيئة وظيفتنا تنظيم قطاع الاتصالات من خلال إصدار التشريعات واللوائح والقوانين بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، نسعى في هذه المرحلة إلى التطوير والتحديث بوضع مسودّة جديدة لقانون الاتصالات يتوافق مع متغيرات التقنية ومتطلبات السوق”.

مُضيفاً: “كذلك نسعى في تطوير مجالات قانون البريد حيث لايوجد قانون ينظم عملية البريد، أيضاً في مجال أمن وسلامة المعلومات بما أن التقنية من الضروري أن يكون لها بعض المساوئ ولتجنيبها يتم تكوين “النظام الوطني لمكافحة الجريمة” ضد استغلال التقنية وجعلها أداة من أدوات الجريمة”.

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