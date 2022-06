قبيل اجتماع «أوبك+».. أسعار النفط تتراجع بعد تسجيل مكاسب سابقة

راجعت أسعار النفط بنحو 3 دولارات للبرميل، في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح في موجة صعود تسبق اجتماع كبار منتجي النفط في وقت لاحق اليوم لتمهيد الطريق أمام زيادات متوقعة في الإنتاج.

وانخفض خام برنت 2.76 دولار أو 2.4% إلى 113.5 دولار للبرميل. وسجل الخام زيادة بنسبة 0.6% أمس، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط 2.89 دولار أو 2.9% إلى 112.3 دولار للبرميل، وارتفع الخام 0.5% أمس الأربعاء، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وسجل الخامان ارتفاعات على مدى أسابيع بسبب الضغوط التي تواجهها صادرات النفط الروسية جراء العقوبات الأوروبية والأمريكية على موسكو بعد غزوها لأوكرانيا، كما دعم تخفيف الصين التدريجي لقيود مكافحة كوفيد-19 الأسعار.

وذكرت خمسة مصادر في “أوبك+” أمس الأربعاء، أنه من المتوقع أن أن يلتزم التكتل بزيادة شهرية بسيطة في إنتاج النفط على الرغم من قلة المعروض في الأسواق العالمية.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” يوم الثلاثاء، إن بعض أعضاء أوبك يدرسون فكرة تعليق مشاركة روسيا في الاتفاق وهو ما يتيح لبقية المنتجين ضخ المزيد من النفط بموجب طلبات من الولايات المتحدة ودول أوروبية.

لكن مصدرين في “أوبك+” قالا لوكالة “رويترز” إن اجتماعا فنيا لم يناقش أمس الأربعاء فكرة تعليق مشاركة روسيا في الاتفاق، وقال ستة مندوبين آخرين في “أوبك+” إن التكتل لم يناقش الفكرة.

