أسعار الذهب تستقر بدعم من انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية

استقرت أسعار الذهب العالمية، اليوم الخميس، مع تلقيه دعما من انخفاض طفيف للعائد على سندات الخزانة الأميركية ومواجهته ضغوطًا من ارتفاع الدولار.

وبحلول الساعة 03:05 بتوقيت غرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1844.57 دولار للأونصة، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1846.80 دولار للأونصة، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام، الأمر الذي عزز الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة، لكن استقرار الدولار بعد بلوغه أعلى مستوى خلال أكثر من أسبوع أمس الأربعاء جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

ويعتبر الذهب ملاذا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، لكن زيادة أسعار الفائدة الأميركية في المدى القصير تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 21.77 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.7% إلى 989.50 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 2001.15 دولار للأونصة.

