استمرار ارتفاع الدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الخميس 02 يونيو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 02 يونيو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7768 دينار، مسجلاً ارتفاعاً جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0959 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9695 دينار، والدولار الكندي 3.771 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2904 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2735 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3005 دينار، والدينار التونسي 1.552 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4838 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 02 يونيو 2022: