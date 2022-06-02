استمرار ارتفاع الدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الخميس 02 يونيو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 02 يونيو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7768 دينار، مسجلاً ارتفاعاً جديداً.
وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0959 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9695 دينار، والدولار الكندي 3.771 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2904 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.
وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2735 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3005 دينار، والدينار التونسي 1.552 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4838 دينار ليبي.
وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 02 يونيو 2022:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.7768 د.ل
|4.7887 د.ل
|4.7648 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.0959 د.ل
|5.1086 د.ل
|5.0831 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.9695 د.ل
|5.9845 د.ل
|5.9546 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.771 د.ل
|3.7805 د.ل
|3.7616 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.4221 د.ل
|3.4306 د.ل
|3.4135 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|4.9624 د.ل
|4.9748 د.ل
|4.95 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4857 د.ل
|0.4869 د.ل
|0.4845 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.5034 د.ل
|0.5047 د.ل
|0.5022 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.685 د.ل
|0.6867 د.ل
|0.6833 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.68 د.ل
|3.69 د.ل
|3.67 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.2735 د.ل
|1.2767 د.ل
|1.2703 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.3005 د.ل
|1.3038 د.ل
|1.2973 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.552 د.ل
|1.5558 د.ل
|1.5481 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.328 د.ل
|0.329 د.ل
|0.327 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4838 د.ل
|0.485 د.ل
|0.4826 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.31 د.ل
|1.31 د.ل
|1.3 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0078 د.ل
|0.0078 د.ل
|0.0077 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.761 د.ل
|0.761 د.ل
|0.761 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2904 د.ل
|0.2911 د.ل
|0.2896 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.7147 د.ل
|0.7165 د.ل
|0.7129 د.ل
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