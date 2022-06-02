غرفة التجارة والصناعة طرابلس توقع اتفاقية مع المنظمة التعاون الاقتصادي الألماني الإفريقي

قامت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس بالتوقيع على حزمة تفاهم، مع المنظمة التعاون الاقتصادي الألماني الإفريقي، وذلك على هامش مشاركة لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس في فعاليات المنتدى الأفريقي الألماني للطاقة المنعقد بمدنية هامبورج الألمانية.

حيث عقدت جلسة مباحثات بين وفد غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس برئاسة رئيس لجنة الإدارة “فرج دريبيل”، والمدير التنفيذي لمنظمة التعاون الاقتصادي الألماني الأفريقي “كريستو كاسنجير” ، وبحضور مسئولة قطاع شمال إفريقيا بالمنظمة.

وكما خلص الاجتماع إلى التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة والمنظمة، وكذلك التعاون في مجال التجارة والاستثمار المباشر بين المنظمة والغرفة، وتسهيل مهمة رجال الأعمال من كلا الطرفين في الاستثمار بليبيا وألمانيا.

إلى جانب تبادل المعلومات في مجال الاستثمار والمشاريع الإنتاجية التي يعتزم رجال الأعمال من منتسبي الغرفة القيام بها في ليبيا أو المانيا بالتعاون مع الشركاء الأجانب، بالإضافة إلى تمثيل كل طرف للاخر في محل إقامته لتسهيل أعمال منتسبي الطرفين في إقامة المشاريع، وتبادل زيارات الوفود بين الطرفين لتسهيل مهمة رجال الأعمال في ليبيا وألمانيا، وأيضاً التعاون في مجال التدريب والتأهيل والتطور لأعضاء ومنتسبي غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس.

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