قال المدير العام لشركة “تات نفط” الروسية رينات أفلياتونوف إنهم يخططون لاستخراج أول برميل نفط من حقول تشرف عليها الشركة في ليبيا بحلول نهاية العام الجاري 2022.

وأضاف أفلياتونوف في المنتدى التكنولوجي الدولي، أن الإنتاج لم يبدأ، لكن عملية التحضير للإطلاق جارية بالفعل هذا العام، موضحا بدء العمل بنشاط لوضع الحقول قيد التشغيل التجريبي، وأنه بحلول نهاية العام سيكون هناك أول نفط.

وكانت شركة تات نفط الروسية، أعلنت استئناف عملها في ليبيا أكتوبر الماضي بعد توقفها منذ مارس العام 2011، وذلك بتصريح من مستشار المدير التنفيذي للشركة فاسيلي موزجوفي.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أفاد وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، بأن شركة “تات نفط” الروسية اكتشفت النفط في أحد الحقول المخصصة لها في ليبيا.

وتُعدّ “تات نفط” أولى الشركات الروسية التي دخلت قطاع النفط الليبي، وحصلت على اتفاقية إنتاج مشتركة مدتها 30 عامًا مع الحكومة الليبية.

المصدر: روسيا اليوم

The post “تات نفط” الروسية تخطط لاستخراج أول برميل نفط في البلاد نهاية العام الجاري appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار