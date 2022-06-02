استمرار حملات إزالة التوصيلات العشوائية من مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي 

الشويرف02 يونيو 2022 (وال) _ تستمر دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، في حملات إزالة التوصيلات العشوائية من مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي، تنفيذاً لتعليمات السيد النائب العام.

وانطلقت دوريات الإدارة رفقة دوريات، من جهازي الشرطة الزراعية والنهر الصناعي، أمس الأربعاء بحملة ابتدأت من منطقة تنيناي والشميخ، وصولاً للحدود الإدارية لمنطقة الشويرف.

هذا وتم إزالة 142 من التوصيلات غير قانونية، من مسارات النهر الصناعي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الوقائع. (وال _ الشويرف) هـ ع

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