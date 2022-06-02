رئيس نقابة المصارف بالجنوب يدعو عبر 218 التجار لإيداع أموالهم نقدا بحساباتهم

دعا رئيس نقابة المصارف والتأمينات بالمنطقة الجنوبية يونس المدني كافة التجار لإيداع أموالهم نقدًا في حساباتهم المصرفية.

وأضاف المدني، في تصريح لـ 218، أن الإيداع النقدي سيحافظ على حركة دوران الأموال من وإلى المصرف، مؤكدًا في الوقت ذاته وصول السيولة النقدية من مصرف ليبيا المركزي طرابلس نحو مناطق الجنوب بشكل مباشر، حيث كان آخرها مبلغ 120 مليون دينار وصلت على دفعتين خلال هذا الأسبوع.

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان وزارة المالية بحكومة الوحدة صرف مرتبات العاملين الممولة من الخزانة العامة عن شهر مايو في وقت تشهد فيه مصارف المنطقة الجنوبية وانسيابية في الحصول على النقد إذ أن غالبية المصارف رفعت من قيمة السقف النقدي ليتراوح ما بين 1,000إلى 1,500 دينار عن كل عميلة، بالإضافة لتفعيل السحب عن طريق الآلات المخصصة بقيمة يحدثها المصرف بين الحين والآخر.

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