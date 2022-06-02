خاص مدير عام المصرف التجاري الوطني “حمدي رضوان” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: 2022-06-02 16:17:36

#خاص

مدير عام المصرف التجاري الوطني “حمدي رضوان” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: نطمئن الزبائن بأن عملية النقل تمت بنجاح وأبواب المصرف مفتوحة للزبائن الكرام للقيام بالعمليات المصرفية التحويلات والسحب والإيداع وأن السيولة متوفرة إلى غاية عيد الأضحى المبارك ،وإن يوم السبت سيتم فتح الفروع لتمكين الزبائن من عمليات السحب والحسابات الجارية ، وتقديراً لظروف الزبائن تم تأجيل خصم الأقساط والقروض والسلف والمرابحة وجميع الخصوم التي تتم إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك ، وأن كافة فروع المصرف مفتوحة والسيولة متوفرة وكافة خدماته متاحة.

#صدى #ليبيا

2022-06-02 16:17:36

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