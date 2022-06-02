“الحويج” يبحث آلية إعداد الهوية الاقتصادية للدولة

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” اليوم الخميس، ضمّ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض ومدير عام مشروع شبكة ليبيا للتجارة والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، بحضور مستشار الوزير ومديرو إدارات الشؤون الإدارية والمالية والتجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة

تناول الاجتماع مناقشة عدداً من المقترحات التي من شأنها تطوير أداء الوزارة والجهات التابعة وتحسين مستوى الخدمات وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع ، وكذلك تمكين الوزارة من الاطلاع باختصاصاتها في رسم السياسات الاقتصادية وتحديد هوية قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالدولة.

وفي ختام وجّه “الحويج” بتشكيل فريق يضّم عدد من رؤساء ومدراء الجهات التابعة ومديرو الإدارات المختصة بالوزارة يتولى إعداد وتنفيذ الهوية الاقتصادية ومتابعة نشاط الوزارة والجهات التابعة لها واعداد تقارير دورية تتضمن التوصيات الهادفة لرفع مستوى الأداء بالقطاع والاستعانة بالخبراء والأكاديميين من الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية ذات العلاقة.

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