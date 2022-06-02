العامة للكهرباء: 700 ميجا وات خارج الخدمة بسبب انقطاع إمدادات الغاز

تحدث أحد مسؤولي شركة الكهرباء خلال مؤتمرٍ صحفي قائلاً: تغيير الوحدة الخامسة والثالثة بمحطة شمال بنغازي من الغاز الطبيعي إلى الوقود السائل بسبب قطع إمدادات الغار، حيث تم خروج 600 ميجا وات من الخدمة بسبب نقص الإمدادات.

وأضاف بالقول: شركة سرت تراسل الشركة العامة وتعلمها بقطع إمدادات الغاز عن شمال بنغازي وزويتينة، كما أن الفقد في الطاقة بالمنطقة الشرقية سوف يصل الى50‎%‎، وتم ربط منطقة طبرق مع الشبكة المصرية لتفادي زيادة طرح الأحمال.

وتابع بالقول: الشركة قامت بتشكيل لجنة لقيادة قطع إمدادات الغاز وتغير نوعية الوقود، حيث أن مشكله طرح الأحمال منذ سنة 2003 والشركة قامت بتوطين وحدات سنة 2010 غرب طرابلس وسرت البخارية، كما أن الشركة لا تستطيع توفير الأمن لعودة الشركات، كما تم توفير بعض التغطيات المالية بصيانة الواحدات التي يصل عمرها إلى 40 سنة.

وتابع بالقول: المشكلة في ليبيا ليست مشكلة إنتاج بل مشكلة استهلاك، و‏50‎%‎ من المستهلكين غيز متعاقدين مع الشركة، والشركة ليس لديها الامكانيات لتركيب عددات، وغير مسؤولة على زيادة النمو واستهلاك العمالة الوافدة.

إلى جانب لا يوجد ترشيد للاستهلاك في المرافق العامة، حيث أن البلاك أوت يسبب في خسارة الملاين للشركة، مؤكداً على أن الأموال التي تصرف للشركة لم تستطع مواكبة النمو، كما أن عمر الوحدات كبيرة ويمكن فقدها في أي وقت

مضيفاً: حالياً 700 ميجا وات خارج الخدمة بسبب انقطاع إمدادات الغاز، ويجب على عمداء البلديات التحرك لتنظيم استهلاك العمالة الوافذة، كما أننا نعاني من نقص في الرواتب أسوةً بباقي القطاعات.

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