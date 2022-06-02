الكرملين: روسيا لن تبيع نفطها بخسارة

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الخميس، إن بلاده لن تبيع صادراتها النفطية بخسارة، مضيفا في مؤتمر صحفي عبر الهاتف أن الطلب على النفط غير مقيد بمكان فقد يتراجع ويرتفع ما يتعين عليه إعادة توجيه التدفقات.

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي على حظر ثلثي وارداته من النفط الروسي بحلول نهاية عام 2022، فبحسب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل؛ فإن الإجراء الأوروبي يستهدف بالأساس العائدات المالية التي تعزز قدرات موسكو على إدارة الحرب مع أوكرانيا.

ومن المنتظر أن تفقد روسيا نتيجة الإجراء الأوروبي 10 مليارات دولار سنويًا، بينما ستحافظ موسكو على صادراتها إلى دول المجر وسلوفاكيا والتشيك التي ستدر عليها 6 مليارات دولار كل عام.

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