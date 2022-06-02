البريقة لتسويق النفط تعلن لجميع شركات التوزيع وجمعيات النقل باستمرار فتح مستودعاتها

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط وبوتيرة عمل إعتياديه بتزويد شركات التوزيع بالمنتجات النفطية من وقود البنزين والديزل ، وذلك من مستودع الزاوية النفطي ومستودع مصراتة النفطي، حيث تشهد الأرصدة التشغيلية بمختلف مستودعات الشركة سعات تخزينية مطمئنة، خاصة إن الإستلامات وبالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط من واردات المصافي والنواقل النفطية وعلى كامل الساحل الليبي تسير وفق العمليات المجدولة مسبقاً .

كما نوهت الشركة إلى إرتفاع ساعات طرح الأحمال والذي زاد من عملية الازدحام داخل المحطات بهذا الشكل الملحوظ بالرغم من توفر طاقة بديلة لمعظم المحطات، فأن الشركة تعلن لجميع شركات التوزيع وجمعيات النقل باستمرار فتح مستودعاتها على مدار الساعة، وتناشد في نفس الوقت الجهات الأمنية والمختصة والمواطنين التعاون من أجل حلحلة هذا المختنق .

وفي الختام طمئنت الشركة المواطنين بأن الوقود متوفر وأن شركة البريقة بجهود أبنائها العاملين فيها ومن مختلف المناطق مستمرين في تنفيذ كل الطلبيات لصالح كافة شركات التوزيع على مدار 24 ساعة.

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