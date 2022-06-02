الكبير يبحث مع مصلحة الأحوال المدنية تدقيق قاعدة البيانات

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية عميد طارق حمودة الثُمن، تدقيق قاعدة بيانات المصلحة.

وبحسب بيان مقتضب للمركزي، فإن اللقاء الذي عُقد الخميس بمقر المركزي بطرابلس ناقش التعاون والتنسيق مع إدارة مصلحة الأحوال المدنية المكلفة حديثاً، لضمان وجود قاعدة بيانات سليمة والتأكيد على أهمية تدقيق وتنظيف البيانات الواردة بها تلبية لمتطلبات الأمن القومي.

يشار إلى أن كافة الاجراءات المتعلقة بصرف المرتبات والعلاوات والمعاشات الأساسية التي ينفذها مصرف ليبيا المركزي بعد إحالتها من وزارة المالية والجهات التابعة لها، ترتبط باستخراج مستند من الرقم الوطني حسب بيانات مصلحة الأحوال المدنية.

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