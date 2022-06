المستشار الإعلامي لــ “عقيلة صالح” : إذا امنتع المصرف المركزي عن تمويل حكومة باشاغا سنتعامل معه بالقانون

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب “فتحي المريمي” اليوم الخميس في تصريح لقناة تبادل أن الحكومة الليبية المكلف من قبل مجلس النواب برئاسة “فتحي باشاغا” سيتم تمويلها من قبل مصرف ليبيا المركزي وفق القوانين المعمول بها.

وأضاف “المريمي” أن المصرف المركزي في حال امتنع عن تمويل الحكومة الليبية سيعد ذلك مخالفا للإعلان الدستوري والقوانين المعمول بها في ليبيا، وسنتعامل معه بشكل قانوني.

فيما أكد رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” باجتماع سرت الثلاثاء الماضي والذي ضم الجهات الرقابية على أن لابد للمصرف المركزي أن يمول الحكومة الليبية ولابد له أن يدار من مجلس إداراته كاملةً وليس من قبل المحافظ فقط.

