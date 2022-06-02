البريقة تؤكد توفر الوقود وترجع الازدحام لارتفاع ساعات طرح الأحمال

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، أن تزويد شركات التوزيع بالوقود تمر بوتيرة طبيعية، مرجعة الازدحام في المحطات لارتفاع ساعات طرح الأحمال.

وأضافت الشركة في منشور أن الأرصدة التشغيلية بمختلف مستودعات الشركة تشهد سعات تخزينية مطمئنة، مشيرة إلى أن استلامات واردات المصافي والنواقل النفطية على كامل الساحل الليبي تسير وفق العمليات المجدولة مسبقاً، بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط.

وأعلنت الشركة استمرار فتح مستودعاتها على مدار الساعة لجميع شركات التوزيع وجمعيات النقل، مناشدة الجهات الأمنية والمختصة والمواطنين بالتعاون من أجل حلحلة هذا المختنق.

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