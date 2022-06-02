مراسل “وال”: ضبط أحد الجزارين يقوم بذبح خارج السلخانة وبحوزته أختام مزورة

بنغازي 02 يونيو2022 (وال)- ضبطت وحدة التحريات التابعة لجهاز الحرس البلدي بنغازي برئاسة النقيب مرعي الكويري صباح اليوم الخميس، أحد الجزارين بالمدينة يقوم بذبح خارج السلخانة وبحوزته أختام مزورة.

هذا وجاء ذلك خلال حملة قامت بها الجهاز بالتنسيق مع مديرية الإصحاح البيئي بنغازي، وتكليف المفتش البيطري الدكتور عصام العريبي.

وقال النقيب مرعي الكويري – في تصريح لمراسل “وال” – إنه عقب التحري تم ضبط جزار بحوزته أختام مزورة لختم اللحوم، وأن لحوم لا تخضع للرقابة البيطرية أو تم الإشراف عليها تحت رقابة الإصحاح البيئي، وكذلك زجاجات أحبار تستعمل للختم غير مطابقة للمواصفات الصحية.

وأضاف الكويري أنه على الفور؛ تم إلقاء القبض على الجزار واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وتشميع المكان لعدم وجود ترخيص قانوني لمزاولة المهني، وعدم توفر شهادات صحية أثناء التفتيش والضبط وإحالة للتحقيق المركزي.

من جانبه، شدد رئيس جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي العقيد فرج العقوري، على عدم التهاون مع المخالفين واستمرار تكثيف الحملات وتطبيق القانون على الجميع. (وال) ف و/ ر ت

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