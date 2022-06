قال مدير عام شركة تات نفط الروسية رينات أفلياتونوف إنهم يخططون لاستخراج أول برميل نفط من حقول تشرف عليها الشركة في ليبيا بحلول نهاية العام الجاري 2022.

وأوضح أفلياتونوف في المنتدى التكنولوجي الدولي، أنّ الإنتاج لم يبدأ، وأنّ عملية التحضير للإطلاق جارية بالفعل هذا العام، موضحا بدء العمل بنشاط لوضع الحقول قيد التشغيل التجريبي، وأنه بحلول نهاية العام سيكون هناك أول نفط.

واستأنفت شركة تات عملها في ليبيا خلال أكتوبر الماضي بعد توقفها منذ مارس العام 2011، وذلك بتصريح من مستشار المدير التنفيذي للشركة فاسيلي موزجوفي.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أفاد وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، بأنّ شركة تات نفط الروسية اكتشفت النفط في أحد الحقول المخصصة لها في ليبيا.

وتُعدّ شركة تات الروسية أولى الشركات الروسية التي دخلت قطاع النفط الليبي، وحصلت على اتفاقية إنتاج مشتركة مدتها 30 عامًا مع الحكومة الليبية.

The post أول برميل.. روسيا تستعد لإخراج النفط من حقول ليبيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا