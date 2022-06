“البريقة للنفط”: مستودعات الشركة سعاتها التخزينية مطمئنة والازدحام الحاصل داخل المحطات هو فقط بسبب ارتفاع ساعات طرح الأحمال

قالت شركة البريقة لتسويق النفط في بيان لها اليوم الخميس بأن الأرصدة التشغيلية بمختلف مستودعات الشركة تشهد سعات تخزينية مطمئنة، مشيرةً إلى أن ارتفاع ساعات طرح الأحمال هو ما زاد من عملية الازدحام داخل المحطات بشكل ملحوظ رغم توفر طاقة بديلة بمعظم المحطات.

وأكدت شركة البريقة لجميع شركات التوزيع وجمعيات النقل بأن الوقود متوفر وهي مستمرة في فتح مستودعاتها وتنفيذ كل الطلبيات لصالح كافة شركات التوزيع على مدار الـ24 ساعة، مناشدةً الجهات الأمنية والمواطنين بضرورة التعاون من أجل حلحلة هذا المختنق، بحسب بيان الشركة.

