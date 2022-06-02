المصرف التجاري ينتهي من تحديث منظومته المصرفية

أكد المصرف التجاري الوطني نجاح عملية الارتقاء بمنظومته المصرفية، والتي تضمن طرح خدمات مصرفية متوافقة مع ضوابط هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف.

وأشار المصرف في بيان، إلى أنه سيؤجل خصم الأقساط المستحقة على زبائنه المتحصلين على قروض عقارية أو سلف اجتماعية أو مرابحة إسلامية، إلى ما بعد عيد الأضحى، للتخفيف من وطأة الأعباء المالية على كاهل المواطنين.

وكان المصرف التجاري قد أقفل أبوابه من 8 مايو الماضي لغرض تركيب وتحديث المنظومة المصرفية الجديدة، استعداداً لإطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة لقطاعي الأفراد والشركات.

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