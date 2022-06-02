خاص.. مدير عام التجاري الوطني يطمئن الزبائن ويبشرهم بأخبار مفرحة جداً

قال مدير عام المصرف التجاري الوطني “حمدي رضوان” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية : نطمئن الزبائن بأن عملية النقل تمت بنجاح وأبواب المصرف مفتوحة للزبائن الكرام للقيام بالعمليات المصرفية التحويلات والسحب والإيداع .

وأن السيولة متوفرة إلى غاية عيد الأضحى المبارك ،وإن يوم السبت سيتم فتح الفروع لتمكين الزبائن من عمليات السحب والحسابات الجارية ، وتقديراً لظروف الزبائن تم تأجيل خصم الأقساط والقروض والسلف والمرابحة وجميع الخصوم التي تتم إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك ، وأن كافة فروع المصرف مفتوحة والسيولة متوفرة وكافة خدماته متاحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية