إدارة إنفاذ القانون تُشارك في أعمال السيطرة على التسريب بالمحطة 39 لمنظومة الحساونة سهل جفارة

طرابلس 02 يونيو 2022 (وال)- شاركت السرية الثالثة التابعة لإدارة إنفاذ القانون اليوم الخميس، رفقة فريق الصيانة التابع لجهاز النهر الصناعي في أعمال الصيانة لعملية السيطرة على الاعتداء الذي وقع على مسار ترهونة أبوزيان بالمحطة 39 لمنظومة الحساونة سهل جفارة.

وأفادت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية – في منشور لها عبر صفحتها الرسمية – بأن أعمال الصيانة استمرت حتى الساعة 5:30 من مساء اليوم الخميس، مؤكدة بأنه تمت السيطرة على التسرب الحاصل بالمحطة. (وال)

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