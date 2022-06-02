الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة يبحث تعزيز العلاقات الليبية اليابانية

عقد رئيس الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة ليبيا “محمد الرعيض” اجتماعًا مع القائم بالأعمال الياباني “أماديرا ماساكي”، وبحضور عدد من المسؤولين من الشركة العامة للكهرباء، وإدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية ورئيس الجانب الليبي بجمعية الصداقة الليبية اليابانية ولفيف كبير من رجال الأعمال والمختصين.

هذا وقد دار هذا الاجتماع حول تعزيز العلاقات الليبية اليابانية خاصة في جوانب الاقتصاد والتجارة والاستثمارات، ومناقشة مشاركة ليبيا في مؤتمر القمة اليابانية الأفريقية الذي سيعقد بتونس خلال شهر أغسطس القادم ، ودعوة الشركات اليابانية لحضور ملتقى المناطق الحرة الذي سيعقد بالمنطقة الحرة بمصراته نهاية الشهر الحالي، وضرورة الاستفادة من المنظمات اليابانية للتنمية والتى لها مكاتب بالقاهرة وتونس.

ومن جانبه أكد القائم بالأعمال الياباني على أهمية وعمق العلاقة بين البلدين، وضرورة تعزيزها في مجال الاقتصاد والاستثمار بما يخدم صالح البلدين، مشيراً إلى استعداد الجانب الياباني للتعاون في كل الجوانب.

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