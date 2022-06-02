خاص: بباقات متميزة جداً.. التجاري يعلن إطلاق منتجات إسلامية .. ويكشف عن موعدها

كشف مساعد مدير العام لقطاع الصيرفة الإسلامية “فريد سحيب” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بأنه سيتم اطلاق منتجات إسلامية بعد عيد الأضحى المبارك ، وذلك بسلة من المنتجات الخاصة بالأفراد وذلك لتلبية رغباتهم حيث تمتاز بالشمولية .

وتابع قائلاً: وتتضمن السيارات والأثاث ومواد البناء وكذلك ايجارة المنافع التي تتضمن الزواج والصحة “علاج” والتعليم والسياحة “الحج والعمرة” وغيرها والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية بالبنك .

خاص.. مدير عام التجاري الوطني يطمئن الزبائن ويبشرهم بأخبار مفرحة جداً

يشار إلى أن مدير عام المصرف التجاري الوطني “حمدي رضوان” قد صرح حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية : نطمئن الزبائن بأن عملية النقل تمت بنجاح وأبواب المصرف مفتوحة للزبائن الكرام للقيام بالعمليات المصرفية التحويلات والسحب والإيداع .

وأن السيولة متوفرة إلى غاية عيد الأضحى المبارك ،وإن يوم السبت سيتم فتح الفروع لتمكين الزبائن من عمليات السحب والحسابات الجارية ، وتقديراً لظروف الزبائن تم تأجيل خصم الأقساط والقروض والسلف والمرابحة وجميع الخصوم التي تتم إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك ، وأن كافة فروع المصرف مفتوحة والسيولة متوفرة وكافة خدماته متاحة.

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