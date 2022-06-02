اقتصاد

خاص: بباقات متميزة جداً.. التجاري يعلن إطلاق منتجات إسلامية .. ويكشف عن موعدها

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف مساعد مدير العام لقطاع الصيرفة الإسلامية “فريد سحيب” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بأنه سيتم اطلاق منتجات إسلامية بعد عيد الأضحى المبارك ، وذلك بسلة من المنتجات الخاصة بالأفراد وذلك لتلبية رغباتهم حيث تمتاز بالشمولية .

وتابع قائلاً: وتتضمن السيارات والأثاث ومواد البناء وكذلك ايجارة المنافع التي تتضمن الزواج والصحة “علاج” والتعليم والسياحة “الحج والعمرة” وغيرها والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية بالبنك .

خاص.. مدير عام التجاري الوطني يطمئن الزبائن ويبشرهم بأخبار مفرحة جداً

يشار إلى أن مدير عام المصرف التجاري الوطني “حمدي رضوان” قد صرح حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية : نطمئن الزبائن بأن عملية النقل تمت بنجاح وأبواب المصرف مفتوحة للزبائن الكرام للقيام بالعمليات المصرفية التحويلات والسحب والإيداع . 

وأن السيولة متوفرة إلى غاية عيد الأضحى المبارك ،وإن يوم السبت سيتم فتح الفروع لتمكين الزبائن من عمليات السحب والحسابات الجارية ، وتقديراً لظروف الزبائن تم تأجيل خصم الأقساط والقروض والسلف والمرابحة وجميع الخصوم التي تتم إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك ، وأن كافة فروع المصرف مفتوحة والسيولة متوفرة وكافة خدماته متاحة.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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