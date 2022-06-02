مسؤولون من بلدية زوارة يلتقون مع أعضاء المجلس الرئاسي ووزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية

التقى عميد بلدية زوارة “حافظ بن ساسي” خلال الأيام الماضية مع رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” بمقر ديوان المجلس بالعاصمة طرابلس.

وتم خلال اللقاء مناقشة أبرز التحديات التي تواجه عمل المجلس البلدي في توفير أفضل الخدمات للمواطنين وأكد المجتمعون على العمل لحلحلة كافة المشاكل التي تواجه البلدية من خلال تفعيل دور البلديات وإختصاصاتها.

كما التقى السيد عميد البلدية مع النائب بالمجلس الرئاسي “عبدالله اللافي” حيث تم استعراض عمل البلدية والملفات ذات الإهتمام المشترك والتي تعود بالنفع على أهالي وسكّان البلدية وآلية تذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل البلدية .

وفي سياقٍ متصل اجتمع عميد بلدية زوارة مع وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الزيداني” ومدير إدارة جدوى المشروعات بالوزارة حيث تم مناقشة ملف تحلية المياه بالمدينة والمتوقفة عن الإنتاج منذ أشهر والوضع الذي يعيشه أهالي المدينة بسبب توقف المحطة على الإنتاج.

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