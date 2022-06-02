العابد يعلن انطلاق المرحلة الثالثة من روزنامة التدريب بمدينة زليتن

أطلق وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد الرضا” اليوم الخميس 2 يونيو المرحلة الثالثة من روزنامة التدريب 2022، بحضور المجلس البلدي زليتن ومدير مكتب العمل بالبلدية و مديرو الإدارات والمكاتب بالوزارة وعدد من المسؤولين بالجهات الحكومية بالبلدية وعدد من المتدربين.

حيث أكّد “العابد” على أنّ الهدف من الدورات التدريبية والتي سيتم فيها تدريب أكثر من 250 متدرب/ة ، هو رفع الكفاءة المهنية بمختلف مجالاتها وتخصصاتها ومستوياتها وتطوير مدخلاتها ومخرجاتها، بما يُلبّي احتياجات ومتطلبات التنمية الشاملة وسوق العمل محلياً.

وأضاف بأنه قد تم إطلاق مرحلتين من التدريب في مدينة البيضاء لعدد 400 متدرب و 150 متدرب ببلدية الجفرة، كما تم استهدف تدريب الموظفين بالجبل الأخضر وديوان الوزارة في إطار هذه الرزونامة التي لن تتوقف بل ستستمر في أغلب المدن والقرى الليبية.

وتابع قائلاً: “نهدف من خلالها إلى تدريب أكثر من 130‪0 باحث عن عمل و1400 موظف على المستوى الوطني و400 امرأة و500 من ذوي الإعاقة”، مؤكداً أن تعزيز وتوفير فرص التدريب المهني الموجهة للمرأة وذوي الهمم يساهم في تحقيق إدماج هذه الفئات في عملية التنمية الشاملة، والعمل على تعزيز وتوفير برامج في مجال الحِرف والصناعات التقليدية وتطويرها والحفاظ على سماتها التراثية الخاصة بجانب الحرف والصناعات الأخرى.

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