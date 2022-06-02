مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية يأذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد لتنفيذ مشروع صيانة الجسر الحديدي

أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قرار رقم (487) للعام 2022 م ، بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد .
حيث نص القرار على أن يأذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، بالتعاقد عبر المناقصة المحدودة لتنفيذ مشروع صيانة الجسر الحديدي بطريق المطار في طرابلس .
أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قرار رقم (487) للعام 2022 م ، بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد .
حيث نص القرار على أن يأذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، بالتعاقد عبر المناقصة المحدودة لتنفيذ مشروع صيانة الجسر الحديدي بطريق المطار في طرابلس .
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