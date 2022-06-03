“عون” يشارك في الاجتماع التاسع والعشرون لمجلس وزراء أوبك

قام وزير النفط والغاز محمد عون اليوم الخميس بالمشاركة في الاجتماع التاسع والعشرون لمجلس وزراء أوبك والدول من خارج الاوبك عبر تقنية الزوم .

حيث تم خلاله مناقشة جدول الأعمال بما فيه تقرير لجنة المراقبة الوزارية باجتماعها الواحد والأربعين والذي أوضح تقيد الدول بالحصص المحددة .

وتقرر في الاجتماع تقديم تعديلات الإنتاج لشهر سبتمبر القادم وتوزيعها بالتساوي على شهري يوليو وأغسطس بحيث يرتفع تعديل شهر يوليو القادم إلى 648 ألف برميل يوميا موزعة على الدول التي ساهمت في التخفيض .

كما أن دولة ليبيا لازالت مستثناةُ من الحصص المحددة فيها الإتفاق على موعد الاجتماع الشهري القادم الخميس 30 يونيو 2022 م .

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