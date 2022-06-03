مستويات تضخم قياسية تضرب الاقتصاد التركي

قفزت معدلات التضخم العام في تركيا إلى أعلى مستوى لها خلال 20 عامًا، وفقًا لبيانات حديثة نشرها معهد الإحصاء التركي، الجمعة.

وأشارت المعلومات الجديدة إلى ارتفاع معدل التضخم العام لمستويات 73,5٪ خلال شهر مايو الماضي مقابل 69,9% في أبريل 2022.

ويواجه الاقتصاد التركي تحديات كبيرة، إذ استمرت الليرة في التراجع أمام الدولار مسجلة في تعاملات الجمعة 16,48 ليرة للدولار الواحد، الأمر الذي دفع الأسعار للارتفاع، على رأسها “السلع الغذائية والأدوية والخدمات الطبية”.

ونتيجة الضغوط الاقتصادية “المحلية والدولية”؛ أقرت السلطات في أنقرة مطلع الأسبوع رفع أسعار استهلاك الغاز الطبيعي بمستويات مختلفة في البلاد، اعتبارًا من بداية الشهر الحالي، إذ أعلنت شركة بوتاش الحكومية في بيان أن نسبة زيادة السعر في استهلاك الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعة بلغت 40% مقابل ارتفاع السعر في إنتاج الكهرباء بمقدار 16,3%.

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