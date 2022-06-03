جهود أفريقية لاستئناف واردات الأغذية والأسمدة

وصل الرئيس السنغالي، ماكي سال، والذي يشغل أيضًا منصب رئيس الاتحاد الأفريقي، إلى سوتشي؛ لحضور اجتماع عمل مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين؛ بهدف توسيع الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي بين روسيا ودول الاتحاد الأفريقي، بحسب بيان للكرملين.

وذكر الكرملين أن المحادثات بين الرئيسين ستتضمن قضايا التفاعل والتعاون الاقتصادي والإنساني بين روسيا والدول الإفريقية، وفي مقدمتها قضايا توريد الأسمدة والمواد الغذائية، حيث طلب عدد من الدول الإفريقية من روسيا المساعدة في ذلك.

ويهدف اللقاء إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الدولية، وتطوير العلاقات الروسية السنغالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية