بمشاركة عون.. دول “أوبك بلس” تقرر زيادة إنتاجها بـ 648 ألف برميل يومياً

قررت دول أوبك تقديم تعديلات الإنتاج لشهر سبتمبر القادم وتوزيعها بالتساوي علي شهري يوليو وأغسطس بحيث يرتفع تعديل شهر يوليو القادم إلي 648 ألف برميل يوميا موزعة علي الدول التي ساهمت في التخفيض.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع والعشرون لمجلس وزراء أوبك والدول من خارج الأوبك عبر تقنية الزوم بمشاركة وزير النفط والغاز محمد عون.

وأعلن التحالف، في بيان له، أن ممثلي الدول الـ13 الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءهم الـ10 في (أوبك بلس) اتفقوا على زيادة 648 ألف برميل يوميا، بدلا من 432 ألف برميل حددت في الأشهر السابقة، مشددين على أهمية استقرار الأسواق وتوازنها.

وبحسب وزارة النفط والغاز، فقد تم مناقشة جدول الأعمال بما فيه تقرير لجنة المراقبة الوزارية باجتماعها الواحد والأربعون والذي أوضح تقيد الدول بالحصص المحددة .

وذكرت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر في تحالف “أوبك+” أن روسيا قد توافق على أن يعوض التحالف الانخفاض الحالي في إنتاجها النفطي الناجم عن العقوبات، مؤكدة أن المشاركين في الاجتماع الشهري لـ”أوبك+”قد يوافقون على تعويض النقص في الإنتاج الروسي بشكل تدريجي.

واجتمعت دول (أوبك بلس) -ومنها روسيا- في وقت سابق، لمناقشة البحث في إنتاجهم النفطي في لقاء طغى عليه إعلان الاتحاد الأوروبي فرض حظر على الخام الروسي، مما يضع موسكو في موقف حرج داخل التحالف.

يشار إلى أن دولة ليبيا مازالت مستثناة من الحصص المحددة فيما الاتفاق على موعد الاجتماع الشهري القادم الخميس 30 يونيو 2022م.

المصدر: وزارة النفط والغاز

