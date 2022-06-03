منعًا للازدحام.. الدبيبة يوجه بوضع خطة ناجعة لآلية توزيع الوقود

طلب رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، في كتاب وجهه إلى رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط؛ بوضع خطة ناجعة لآلية توزيع الوقود، وفتح محطات التوزيع طيلة الأربع وعشرين ساعة واستمرار تزويدها بالوقود دون توقف.

كما طالب الدبيبة إدارة الشركة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية الأخرى في تأمين المحطات وإصدار بيانات صحفية تطمئن المواطنين بتوفر الوقود في خزانات الشركة بكميات كافية؛ لضمان عدم استمرار هذا الازدحام.

كما شدد الدبيبة، في خطاب آخر وجهه لوزير داخليته؛ على وضع خطة أمنية بشكل عاجل لتأمين وتنظيم عمل محطات الوقود وضبط توزيعه بها بالتنسيق مع الجهات المختلفة.

وجاء خطابا الدبيبة عقب حالة الازدحام التي شهدتها محطات توزيع الوقود منذ ساعات الصباح الأولى من الخميس، رغم توفر كميات الوقود في خزانات شركة البريقة ودون وجود أسباب تدعو لهذا الازدحام وفق ما جاء في خطابه الموجه لوزير الداخلية.

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